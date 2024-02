Milan, i proclami di Cardinale e i dolori di Pioli. E sullo stadio …

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, lunedì 19 febbraio 2024. Non potrebbe essere altrimenti, visto che siamo entrati nella fase calda della stagione, tra campionato e coppe. Tra campo e tutto ciò che gira intorno all'universo rossonero, si parla sempre e comunque del Diavolo. Vediamo insieme, dunque, le news più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.