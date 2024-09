Milan, Ordine: “Cardinale potrebbe puntare su un tecnico italiano”

L'indizio

Le dichiarazioni di Alvaro Morata, dopo la dura sconfitta per 1-3. “Non so come usciremo da questa situazione e prepararci per il derby, ma dobbiamo fare un cambiamento”. Per quanto riguarda il possibile sostituto, le prime indiscrezioni hanno puntato sull'ex allenatore del Borussia Dortmund, che ha partecipato alla finale di Champions League la scorsa stagione. Tuttavia, secondo Ordine, non si può escludere un'opzione italiana e chiarisce il motivo, citando il Napoli.