Milan, Cardinale e Furlani a Milanello: società vicina alla squadra

Si tratta di un evento, a conti fatti, tutt'altro che ordinario. Soprattutto con la dirigenza attuale del Milan. Cardinale, infatti, non entra mai nelle dinamiche "di campo". Anche ieri, al termine della partita, non è andato negli spogliatoi con la squadra. Oggi, invece, è piombato a Milanello per far sentire il suo sostegno all'intera truppa. LEGGI ANCHE: "I quattro obiettivi del Milan", la nostra esclusiva di mercato >>>