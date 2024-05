Milan, Cardinale investe 2 miliardi di dollari: ecco di cosa si tratta

Gerry Cardinale , proprietario del Milan e fondatore di RedBird Capital Partners , secondo le ultime indiscrezioni sarebbe pronto ad investire 2 miliardi di dollari. Diciamo subito che non lo farà per rinforzare la rosa rossonera, anche perché si tratterebbe di una cifra eccessivamente elevata per una sessione di calciomercato. Il sito 'Sportico', informato su queste vicende, riferisce però come il magnate statunitense sia pronto a spendere questa cifra con Weatherford Capital per investire sullo sport nei college americani. Lo stesso Cardinale aveva inviato una lettera al direttore atletico del Texas Tech, Kirby Hocutt , alla fine dello scorso anno, in merito a questa questione.

Cardinale, ingente investimento da 2 miliardi di dollari: ma non c'entra nulla con il Milan ...

"Abbiamo fatto un’enorme quantità di lavoro per posizionarci come un partner di impatto ponderato per te e il tuo team mentre valuti il panorama in evoluzione. Attingendo sia alla nostra esperienza collettiva nella costruzione di attività sportive all’avanguardia (ad esempio, On Location, OneTeam Partners e Legends Hospitality) per generare più entrate per il tuo dipartimento e la nostra esperienza nel partenariato/operativo di squadre e leghe (ad esempio, AC Milan, Boston Red Sox, New York Yankees, XFL, ecc.). Dovremmo essere un partner abbastanza unico per programmi come il tuo".