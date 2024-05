Milan, fumata bianca per il rinnovo di Camarda? Ecco la verità e i dettagli

Un tema particolarmente caldo in casa Milan è la ricerca di un accordo per il rinnovo di contratto di Francesco Camarda per cui le parti sarebbero vicine alla fumata bianca. In un primo momento la firma sul prolungamento sembrava quasi scontata e da apporsi nel mese di luglio. Il che, per altro, garantirebbe di legarsi al classe 2008 per un anno in più. Nelle ultime settimane, però, ci sarebbero stati dei rallentamenti in questo senso, anche per l'inserimento di altri club, tra cui il Borussia Dortmund. Noi comunque vi diciamo da tempo come non ci dovrebbero essere problemi alla fine dei conti (LEGGI QUI QUELLO CHE CI RISULTA).