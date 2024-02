Milan, Cardinale insieme a PIF a Miami: segnali di avvicinamento?

Nelle ultime settimane sono state numerosissime le voci di una possibile cessione del Milan da parte del suo proprietario Gerry Cardinale, al fondo PIF. Il fondatore di RedBird, però, secondo altre indiscrezioni e come lui stesso ha spiegato in un'intervista di qualche giorno fa al quotidiano 'Il Corriere della Sera', non avrebbe la minima intenzione di cedere il club rossonero nel breve termine. Eppure c'è una curiosa coincidenza che sembra andare nella direzione opposta rispetto alle dichiarazioni del patron del Diavolo.