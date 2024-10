Il Settore Giovanile del Milan è uno dei migliori, in questo momento, in Italia e ci sono tanti talenti, tra cui Francesco Camarda e Kevin Zeroli, che senza dubbio meriterebbero più spazio. Al momento il loro impiego è limitato al Milan Futuro, l'Under 23 rossonera che sta tra l'altro faticando e non poco nei bassifondi del Girone B di Serie C. Una situazione che non è certo colpa di questi singoli, i quali hanno invece già dimostrato di essere gioielli preziosi e pezzi pregiati per il Diavolo.