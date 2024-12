Milan, Camarda: il 2024 tra record, prospettive e non solo

Un esordio stellare in Champions League

Il 22 ottobre 2024 è un’altra data da ricordare nella sua carriera: Camarda è sceso in campo per il suo esordio in Champions League, in occasione della sfida tra Milan e Club Brugge. A San Siro, l’attaccante ha fatto il suo ingresso in campo al posto di Alvaro Morata, raccogliendo l’ovazione del pubblico. Pochi minuti dopo, ha avuto anche l’occasione di segnare un gol che avrebbe fissato il punteggio sul 4-1, ma la rete, purtroppo, è stata annullata per fuorigioco. Nonostante il gol sfumato, l’impatto del giovane talento è stato impressionante e ha confermato ancora una volta la sua straordinaria maturità per la sua età.