Una giornata diversa dal solito per Francesco Camarda. L'attaccante del Milan ha vestito per un pomeriggio i panni del professore, incontrando gli alunni dell'istituto IC Paolo e Larissa Pini di Milano nell'ambito del progetto Scuola Attiva. Un'iniziativa promossa da Sport e Salute, insieme ad Adidas, per avvicinare le nuove generazioni all'attività motoria e trasmettere i valori dello sport.

Il giovane centravanti rossonero, 18 anni, ha scelto di coinvolgere direttamente i ragazzi, ponendo loro alcune domande: "Perché fate sport?", "Che cosa vi dà che non trovate da nessun'altra parte?" e "Vi è mai capitato di voler smettere? E che cosa vi ha fatto cambiare idea?".

Un confronto aperto, nel quale gli studenti hanno potuto raccontare le proprie esperienze e riflettere sull'importanza dell'attività fisica, del divertimento e della collaborazione.

Dal dialogo al campo: Camarda arbitro nel torneo tre contro tre

L'incontro non si è limitato alle domande e alle risposte. Dopo il momento di confronto, Camarda ha partecipato alle attività pratiche, trasformandosi anche in arbitro di un torneo di calcio tre contro tre. È stato proprio il calciatore a dare il via alle partite, lanciando il pallone in aria con un gesto simile a quello utilizzato nel basket.

Tra fotografie, sorrisi e momenti di gioco, l'attaccante ha condiviso con i bambini alcuni insegnamenti maturati durante il proprio percorso. Si è parlato del rapporto con gli allenatori e con i compagni, del rispetto delle regole, della mentalità vincente e della capacità di affrontare le difficoltà.

Per Camarda, cresciuto nel settore giovanile rossonero e arrivato a vestire la maglia della squadra che ha sempre tifato, è stata anche un'occasione per raccontare la propria esperienza ai più giovani.

Il messaggio di Camarda: "Non abbiate paura di provare"

Al termine dell'incontro, il centravanti ha voluto lasciare agli studenti un messaggio che va oltre il calcio professionistico. Il concetto centrale è quello dello sport come esperienza collettiva, nella quale non conta necessariamente essere i più bravi, ma imparare a collaborare e a migliorare insieme.

"Quando giochi a calcio, impari che non devi fare tutto da solo: hai dei compagni, qualcuno che ti aiuta e qualcuno che conta su di te. E non è importante essere il più bravo per sentirsi parte della squadra", ha spiegato Camarda.

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Poi l'invito rivolto ai ragazzi: "La cosa bella dello sport è proprio questa: ti dà la possibilità di metterti alla prova, divertirti e migliorare, anche quando qualcosa non ti riesce. Se posso lasciare un messaggio ai ragazzi, è di non avere paura di provare e di non pensare che lo sport sia soltanto per chi vuole diventare un professionista. È un'esperienza che può dare tanto a tutti".

Un pomeriggio speciale, dunque, per gli studenti dell'IC Paolo e Larissa Pini, che hanno avuto la possibilità di confrontarsi con un giovane calciatore già protagonista nel mondo rossonero. Per Camarda, invece, un'occasione per trasmettere valori che accompagnano la sua quotidianità da atleta: impegno, rispetto, spirito di squadra e voglia di mettersi continuamente alla prova.