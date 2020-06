Milan, Calhanoglu sogna in grande: nel suo ruolo fa la differenza

MILAN NEWS -Il turco numero 10 del Milan si è presentato davvero in splendida forma in questa ripresa dopo il periodo di lockdown. Hakan Calhanoglu aveva proprio bisogno di un ben attestato di stima da parte dell’ambiente rossonero che in maniera più che giustifica stava iniziando a stufarsi delle prestazioni troppo altalenanti dell’ex Bayer Leverkusen.

La bella prova contro il Lecce, coi due assist a Castillejo e Rebic, l’apertura che ha permesso a Conti di crossare per Leao e il tiro poi respinto sui piedi di Bonaventura, ha sottolineato come Hakan nella sua posizione sia assolutamente devastante. Da trequartista nel tridente dietro alla prima punta si trova assolutamente a suo agio e ha sempre espresso la sua preferenza a ricoprire quel ruolo.

Ieri in un’intervista rilasciata a Gardaland ha dichiarato: “Questo periodo è stato molto difficile anche per noi giocatori perché siamo dovuti stare a casa senza allenarci però nelle ultime partite abbiamo giocato bene e dobbiamo continuare così. Giocare più partite durante la settimana non è semplice anche considerando il caldo, ma siamo pronti ad affrontare quest’avventura. Puntiamo a raggiungere grandi obiettivi in questa stagione, come qualificarci per l’Europa League”.

Parole in controtendenza con quando dichiarato dal suo procuratore alcuni giorni fa quando rivelava come il turco ambiva a giocare la Champions il più presto possibile, quasi a far intendere che la sua volontà di restare in rossonero non ci fosse più. Chi rischia di essere ceduto in prestito a fine stagione è -secondo Tuttosport – Rafael Leao: ecco dove>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓