Calhanoglu: “Puntiamo a qualificarci per l’Europa League”

MILAN NEWS – Mercoledì Hakan Calhanoglu ha rilasciato un’intervista da Gardaland dove ha trascorso la giornata con la sua famiglia: le sue parole.

“Questo periodo è stato molto difficile anche per noi giocatori perché siamo dovuti stare a casa senza allenarci però nelle ultime partite abbiamo giocato bene e dobbiamo continuare così. Giocare più partite durante la settimana non è semplice anche considerando il caldo, ma siamo pronti ad affrontare quest’avventura. Puntiamo a raggiungere grandi obiettivi in questa stagione, come qualificarci per l’Europa League”, ha dichiarato il turco numero 10.

