Milan, Leao non cresce e ora è un problema: ipotesi prestito

MERCATO MILAN – Nonostante la rete segnata contro il Lecce con annessa esultanza polemica all’indirizzo della critica che lo ha bersagliato negli ultimi mesi, Rafael Leao continua ad essere bersaglio della stampa sportiva, che non vede in lui una crescita e una maturazione costante. Secondo Tuttosport, infatti, il portoghese avrebbe dovuto risparmiarsi l’esultanza provocatoria e presuntuosa del Via del Mare, perché non è in questo modo che si scalano le gerarchie di mister Pioli.

Per il quotidiano piemontese la provocazione è risultata esagerata considerando il gol di facile fattura, la rete del 4-1 e soprattutto il fatto che il portoghese abbia segnato appena la sua terza rete in rossonero da quando è arrivato la scorsa estate. Il tempo corre e sempre secondo Tuttosport il Milan potrebbe valutare una cessione in prestito nella prossima stagione.

Avanza un’ipotesi che avrebbe dell’incredibile, vale a dire uno scambio tra Milan e Sassuolo che coinvolgerebbe Leao e Gianluca Scamacca, attaccante italiano oggi in prestito all’Ascoli. Nei giorni scorsi i rossoneri avrebbero cominciato un pour parler con gli emiliani per capire se ci possano essere possibilità di uno scambio. Per Leao – scrive Tuttosport – ripartire da Sassuolo, una piazza che sa far crescere al meglio i giovani, sarebbe un’occasione da prendere al volo. Intanto, il giovane Lorenzo Colombo ha rinnovato fino al 2024: le sue parole>>

