Milan, Colombo fino al 2024: “Orgoglioso di continuare”

MERCATO MILAN – L’attaccante classe 2002 del Milan Lorenzo Colombo ha rinnovato ieri fino al 2024. Il giovane attaccante che ha debuttato in prima squadra lo scorso 12 giugno contro la Juventus ha firmato un contratto quadriennale, con il suo agente Beppe Riso visto ieri a Casa Milan. Colombo ha espresso la sua soddisfazione attraverso un post su Instagram: “Proud to be continued!”, vale a dire “Orgoglioso di continuare”. Adesso viene il bello e il difficile: forza Lorenzo!