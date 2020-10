Milan, Calhanoglu sale a 27 gol: raggiunti Cutrone ed El Shaarawy

Calhanoglu, 27esima rete col Milan

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Con la rete segnata ieri sera al 121′ di Rio Ave-Milan, Hakan Calhanoglu sale a quota 27 reti in maglia rossonera. Il centrocampista turco ha così eguagliato Stephan El Shaarawy e Patrick Cutrone nella classifica all-time dei marcatori rossoneri. Calhanoglu è stato protagonista di una prestazione piuttosto negativa ieri sera, non in linea con le bellissime gare giocate in questo inizio di stagione. Tuttavia, il numero 10 rossonero è stato decisivo segnando entrambi i rigori che lo hanno visto chiamato in causa.

CALHANOGLU CONVOCATO IN NAZIONALE>>>

CONTI ALLA FIORENTINA? LE ULTIME>>>