Calciomercato Milan – Arriva Dalot? Conti può andare alla Fiorentina

ARRIVA DALOT, CONTI IN USCITA?

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato dal giornalista Nicolò Schira, la Fiorentina avrebbe sondato il terreno per Andrea Conti del Milan. “La Fiorentina resta alla ricerca di un laterale destro: il Verona sta facendo muro per Davide Faraoni. Il club viola ha sondato per Andrea Conti del Milan”, le parole su Twitter del giornalista lombardo.

I rossoneri, infatti, potrebbero lasciare andare il biondo terzino, dal momento che starebbe per arrivare il portoghese Diogo Dalot del Manchester United. A conti fatti il Milan avrebbe in rosa ben 4 terzini destri (oltre a loro Calabria e Kalulu). Insomma, troppi. Per questo motivo Andrea potrebbe lasciare i rossoneri dopo 3 stagioni.

