Turchia, Calhanoglu convocato per le sfide di Nations League

Calhanoglu convocato in nazionale

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Hakan Calhanoglu è stato convocato dal Ct della Turchia Şenol Güneş per le gare di Nations League contro Russia e Serbia. Le partite della nazionale turca sono in programma l’11 e il 14 ottobre. Calhanoglu è ormai da diversi anni un punto fermo della Turchia, anche quando al Milan non attraversava certamente dei momenti d’oro. Ora che in questo 2020 è decisamente un giocatore cambiato e migliorato, la Turchia spera che anche in nazionale possa fare la differenza e trascinare i compagni ai successi che sta ottenendo in rossonero.

