Milan, Calhanoglu: “Calcio, mi fai impazzire. Ma ti amo per questo”

Calhanoglu al settimo cielo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Rio Ave-Milan, playoff di Europa League, sarà ricordata per sempre come una delle partite più pazze della storia rossonera. La squadra di Stefano Pioli, dopo essere passata in vantaggio grazie ad Alexis Saelemaekers, si è fatta rimontare e superare dai portoghesi, che hanno conservato il vantaggio fino al 120esimo minuto, prima che il tocco di mano di Borevkovic mandasse Hakan Calhanoglu dal dischetto. Gol all’ultimo secondo per il turco e serie infinita di rigori, terminata con la vittoria del Diavolo. Il numero 10 del Milan, attraverso il proprio profilo Instagram, ha sintetizzato tutto questo con la frase ‘Calcio, a volte mi fai impazzire ma è per questo che ti amo’. Questo il post.