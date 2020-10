Calciomercato – Chiesa, la chiamata di Pioli: il retroscena

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il retroscena di calciomercato relativo al futuro di Federico Chiesa. La chiamata di Stefano Pioli e la risposta del giocatore: ecco il retroscena, raccontato dai colleghi del Corriere fiorentino.

Nei giorni scorsi l’allenatore del Milan avrebbe chiamato Chiesa per convincerlo a vestire la maglia rossonera. Il giocatore – che con Pioli ha un ottimo rapporto – avrebbe risposto che ormai i discorsi con la Juventus sono troppo avanzati per tornare indietro. Poi la situazione è che tra Juve e Fiorentina la distanza è ancora tanta, soprattutto economica, anche perché i viola non sono disposti ad accettare gli scarti (Bernardeschi e De Sciglio) offerti dai bianconeri.

