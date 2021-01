Milan, Calhanoglu e Theo Hernandez: allenamento domani possibile

Milan, buone notizie per Calhanoglu e Theo Hernandez

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Nella giornata di oggi la doccia fredda per i tifosi del Milan: Hakan Calhanoglu e Theo Hernandez non si sono allenati. Problemi fisici per due dei giocatori più importanti a disposizione di Stefano Pioli. Attenzione però agli aggiornamenti dell’ultima ora forniti da ‘Sky Sport’: i numeri 10 e 19 potrebbero ritornare regolarmente in gruppo nella giornata di domani. Crescono così e chances di vederli dal primo minuto nel match di lunedì sera contro il Cagliari.

