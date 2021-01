Cagliari-Milan, non si sono allenati Theo e Calhanoglu: le ultime

MILAN NEWS – Non arrivano buone notizie in casa rossonera. Anche in vista di Cagliari-Milan si rischia l’emergenza per le assenze. Stefano Pioli fa la conta degli indisponibili e rischiano di aggiungersi anche Theo e Hakan Calhanoglu. I due, secondo quanto riferito da Sky, non si sono allenati questa mattina. Di conseguenza, diventa a rischio la loro presenza per la prossima trasferta in Sardegna. Qualcuno, inoltre, parla anche di possibili positività al Coronavirus di alcuni tesserati. Bisogna considerare anche l’assenza di Rafael Leao per squalifica e dei lungodegenti Ismael Bennacer e Matteo Gabbia. Non sta benissimo ancora neanche Alexis Saelemaekers, che quindi difficilmente potrà far parte della squadra della prossima partita.

