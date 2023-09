Milan, anche Calabria indisponibile contro il Verona | PM News

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, ci sarà un'altra assenza contro il Verona. Dopo quella di Theo Hernandez, riportata in esclusiva ieri, anche il capitano del Milan Davide Calabria sarebbe indisponibile. I terzini rossoneri avrebbero accusato piccoli problemi e potrebbero essere portati in panchina, anche se risulta difficile come ipotesi. LEGGI ANCHE: Milan-Verona, Pioli cambia il Diavolo per svoltare >>>