Milan: parla Calabria, resta Brahim. Attesa per il sorteggio Champions

Tante le notizie sul Milan pubblicate sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, giovedì 16 marzo 2023. Anche nel corso della mattinata, però, sono emerse novità importanti per i colori rossoneri. Il tutto mentre, a Milanello tra i calciatori o ovunque tra tifosi ed addetti ai lavori, si respira aria d'Europa in attesa del sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Vediamo insieme, dunque, le news più importanti finora uscite su 'PianetaMilan.it'.