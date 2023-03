Quotidiani sportivi, le prime pagine: Napoli ai quarti di Champions

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, giovedì 16 marzo 2023. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Gazzetta dello Sport La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 16 marzo 2023

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando di Napoli-Eintracht Francoforte, partita di ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Netto 3-0 degli Azzurri sui tedeschi (doppietta di Victor Osimhen, rigore di Piotr Zieliński): qualificazione ai quarti del torneo per la prima volta nella storia. Si tratta della terza compagine italiana, dopo Milan e Inter, ad approdare tra le prime 8 d'Europa. La nota negativa? Prima della partita, scontro tra ultras in città: centro di Napoli devastato. In alto, sotto la testata, si parla già del sorteggio dei quarti di Champions, in programma domani alle ore 12:00. A Milano sembra esserci tanta voglia di derby. Per il Presidente del Milan, Paolo Scaroni, sarebbe importante per la città. L'amministratore delegato dell'Inter, Giuseppe Marotta, lo vorrebbe soltanto in finale. Oggi, infine, spazio al ritorno degli ottavi di finale di Europa e Conference League. La Juventus difenderà il suo vantaggio a Friburgo chiedendo a Dušan Vlahović una rete; la Roma di Paulo Dybala andrà a giocare a San Sebastián contro la Real Sociedad; trasferte per Fiorentina e Lazio contro Sivasspor e AZ Alkmaar.

Corriere dello Sport Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, giovedì 16 marzo 2023

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre con il Napoli di Luciano Spalletti che ieri sera, allo stadio 'Diego Armando Maradona', ha rifilato un perentorio 3-0 all'Eintracht Francoforte. Doppietta di Victor Osimhen, calcio di rigore di Piotr Zieliński e Azzurri ai quarti di finale di Champions League per la prima volta nella loro storia. Scontri tra ultras di Napoli e Eintracht prima del match: città devastata. Nell'altra partita di serata, vittoria (1-0, rete di Karim Benzema) e qualificazione anche per il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che ha superato al 'Santiago Bernabéu' il Liverpool di Jürgen Klopp. Oggi in campo altre squadre italiane, impegnate in Europa e Conference League. La Juventus sarà di scena a Friburgo e la Roma in casa della Real Sociedad per la UEL; la Fiorentina sul terreno del Sivasspor e la Lazio fuori casa contro l'AZ Alkmaar in UECL. Solo i biancocelesti devono rimontare il risultato negativo dell'andata, ma sono tutte in corsa per il passaggio del turno.

Tuttosport Tuttosport, la prima pagina di oggi, giovedì 16 marzo 2023

Infine, 'Tuttosport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando della Juventus di Massimiliano Allegri che, oggi pomeriggio alle ore 18:45, sarà impegnata a Friburgo per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Si parte dall'1-0 dell'andata per i bianconeri. L'obiettivo è quello di approdare nei quarti del torneo: la 'Vecchia Signora' si affiderà ai suoi giovani, visto che Federico Chiesa e Ángel Di María (match-winner dell'andata) sono in condizioni precarie ed andranno soltanto in panchina. Si sbloccherà Dušan Vlahović, a secco da un mese? In campo, per la UEL, anche Real Sociedad-Roma (ore 21:00). Ma si giocherà anche il ritorno degli ottavi di Conference League, con Sivasspor-Fiorentina e AZ Alkmaar-Lazio. In alto, sotto la testata, si parla dello sfacelo creato ieri pomeriggio a Napoli prima della sfida di Champions League contro l'Eintracht Francoforte. Testimonianza importante, poi, dei tifosi dell'Inter che, a Porto, hanno avuto molta paura prima del match e, per concludere, il mercato del Torino. C'è un piano dei granata per M'Bala Nzola, mentre sono state rifiutate già tre offerte per Samuele Ricci.

