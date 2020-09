Milan-Brescia 3-1: altro test positivo per la squadra di Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Altro test positivo per il Milan di Stefano Pioli a Milanello che batte 3-0 il Brescia di Gigi Delneri. Nella prima frazione di gioco il match è piuttosto equilibrato con le Rondinelle che sfiorano la rete del vantaggio con Ayé. Passano i minuti e sale in cattedra il Milan che con il colpo di testa di Franck Kessie realizza la rete del vantaggio. Nessun cambio all’intervallo per il Milan e nemmeno il tempo di cominciare il secondo tempo Lorenzo Colombo raddoppia di rapina, battendo Andrenacci. Il classe 2002 continua il suo magic momento in questa pre-season.

All’ora di gioco fuori Donnarumma, Saelemaekers Castillejo e Lorenzo Colombo, dentro Tatarusanu, Brahim Diaz, Krunic e Daniel Maldini. Il 3-0 porta la firma di Samu Castillejo che segna di destro dopo aver dribblato un difensore bresciano in area di rigore. Al 73′ ecco l’esordio di Sandro Tonali che prende il posto di Bennacer. L’ingresso del numero 8 rossonero anticipa di poco il 3-1 bresciano di Ghezzi.

In campo per 90 minuti solamente Kjaer e Gabbia, a dimostrazione di come l’affiatamento della coppia di centrali debba crescere ed essere sempre più migliorato in vista della gara contro la Shamrock Rovers di giovedì prossimo. Nel finale in campo anche Kalulu, Laxalt e Paquetà al posto di Calabria, Theo e Calhanoglu.

IBRAHIMOVIC ANCORA ASSENTE: ECCO IL MOTIVO>>>

ECCO DOVE VEDERE IN TV MILAN-SHAMROCK>>>