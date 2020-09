Milan-Brescia, Ibrahimovic ancora assente: ecco il motivo

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stando a quanto riportato dalla redazione di Gazzetta.it, Zlatan Ibrahimovic non ci sarà nell’amichevole pomeridiana contro il Brescia perché sta recuperando da un trauma contusivo alla gamba destra.

Lo svedese sta provando a recuperare per la partita di giovedì 17 settembre contro lo Shamrock Rovers e oggi non scenderà in campo in via precauzionale. Al suo posto dal primo minuto ancora Lorenzo Colombo che tanto bene sta facendo in questo pre-campionato.

Certamente assenti invece a Dublino, invece, il terzino Andrea Conti e il difensore centrale Alessio Romagnoli che stanno recuperando dai rispettivi infortuni.

