Milan-Brescia, la formazione ufficiale scelta da mister Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Tutto pronto a Milanello per la quarta amichevole pre-season del Milan contro il Brescia. Questa la formazione ufficiale scelta da mister Stefano Pioli.

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Castillejo, Calhanoglu, Saelemaekers; Colombo. All. Pioli.

Formazione titolare per i rossoneri ad eccezioni degli assenti Romagnoli e Conti in difesa e Ibrahimovic in attacco. I primi due non recupereranno per la gara di Dublino della prossima settimana.

QUI PER SAPERE DOVE VEDERLA IN TV>>>