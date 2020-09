Amichevole Milan-Brescia: orario e dove vederla in diretta tv

ULTIME NOTIZIE MILAN-BRESCIA – Dopo i successi, molto convincenti, contro Novara (4-2), Monza (4-1) e Vicenza (5-1), il Milan di Stefano Pioli affronterà, quest’oggi, l’ultimo impegno amichevole prima delle gare ufficiali.

Milan-Brescia oggi pomeriggio a Milanello

Alle ore 17:00, a Milanello, si disputerà infatti Milan-Brescia. Una gara che i rossoneri dovranno affrontare con la massima concentrazione. Giovedì sera, infatti, il Diavolo sarà di scena in Europa League per affrontare, a Dublino, lo Shamrock Rovers, per il secondo turno preliminare in gara secca.

Milan-Brescia: ecco dove vederla in diretta tv o in streaming

Milan-Brescia, dunque, sarà una ghiotta occasione per migliorare la condizione atletica dei ragazzi, l’affiatamento tra vecchi e nuovi, nonché provare la formazione titolare che scenderà in campo in Irlanda la prossima settimana. L’appuntamento per tutti i tifosi del Milan è quindi per oggi, sabato 12 settembre, con diretta esclusiva su AC Milan Official App, Milan TV e DAZN.

