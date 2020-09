Shamrock Rovers-Milan, ecco dove sarà trasmesso il match in tv

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il match tra Shamrock Rovers e Milan valido per il secondo turno di preliminari di Europa League sarà trasmesso in esclusiva su DAZN.

La partita si giocherà a Dublino in casa dei campioni di Irlanda e come noto sarà gara secca da dentro o fuori. Il match è in programma giovedì prossimo 17 settembre alle ore 20.00.

Stefano Pioli dovrà fare a meno di Ante Rebic, che deve ancora scontare una squalifica di 3 turni rimediata ai tempi dell’Eintracht Francoforte. Al suo posto favorito Brahim Diaz, in ballottaggio con Lucas Paquetà.

