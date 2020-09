Milan, Brahim Diaz ha scelto il suo numero di maglia: ecco qual è

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Brahim Diaz, nuovo acquisto del Milan, sta svolgendo le visite mediche in questi minuti presso la clinica ‘La Madonnina’. La solita trafila anche per lo spagnolo, pronto a mettere nero su bianco sul contratto che lo legherà al Milan per questa stagione. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, Brahim Diaz ha già scelto in numero di maglia: indosserà la casacca numero 21, lasciata vuota da Zlatan Ibrahimovic dopo il passaggio alla numero 11.

