Calciomercato Milan – Vice Ibrahimovic: idea Jovic in prestito secco

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan torna a pensare a Luka Jovic. Questo perché, secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, il Milan starebbe pensando di acquistare, sul mercato estivo, un centravanti che possa fare da vice di Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic fenomenale, ma avanti con l’età

Lo svedese, che compirà 39 anni il prossimo 3 ottobre, non potrà, infatti, giocare tutte le partite tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Motivo per cui un nuovo attaccante, da qui al termine della sessione, non sarebbe utopia.

Jovic a Madrid gioca poco: cerca continuità

Torna calda, pertanto, la pista che porta a Luka Jovic, classe 1997, ariete serbo del Real Madrid che, alla ‘Casa Blanca‘, ha giocato pochissimo nella sua prima stagione con Zinedine Zidane.

Ecco la possibile formula dell’affare con le ‘Merengues’

Jovic, però, è un calciatore costoso sia in termini di cartellino (50 milioni di euro) sia in termini di ingaggio (5 milioni di euro netti l’anno). Possibile, dunque, che il Diavolo prelevi Jovic in prestito secco verso la fine del mercato per rimpolpare il reparto.

PER LA DIFESA, INVECE, IL MILAN SCEGLIE TRA UNO DI QUESTI TRE DIFENSORI >>>