Milan, Braglia: “La programmazione rossonera è un casino”

MILAN NEWS – Ha giocato una stagione col Milan, senza però mai scendere in campo. Simone Braglia al momento è un osservatore esterno, ma ovviamente ancora legato ai colori rossoneri. Ai microfoni di TMW Radio si è soffermato proprio sul Milan e soprattutto sulla situazione legata ad Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma, alle prese con le trattative per i rinnovi. Ecco le sue parole: "Il mercato dei rossoneri è legato ai rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu, in parte anche di Ibrahimovic. La programmazione del Milan è un casino. È incredibile si possano perdere dei giocatori da cui puoi ottenere tanto a parametro zero. Spero si possa vendere ad Arnault, per crescere come ambizioni e dal punto di vista economico. La priorità va data a Donnarumma".