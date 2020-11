Mercato Milan, Mirabelli: “Rinnovi Donnarumma e Calhanoglu? Il mio pensiero”

Mercato Milan, Mirabelli su Donnarumma e Calhanoglu

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha parlato dei rinnovi di Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma. Le sue dichiarazioni ai microfoni di ‘TuttoMercatoWeb’: “Mi auguro che possano rinnovare entrambi. Mi sembra strano come possano due giocatori così importanti arrivare a pochi mesi dalla scadenza. Sono calciatori fondamentali. A volte i rinnovi anticipati sono operazioni importanti per creare patrimonio interno. Al Milan trovai tanti casi spinosi, ma per fortuna tutti risolti. Più difficile questo rinnovo di Donnarumma o il mio? Le difficoltà sono simili. Questo Milan però aveva tre anni di tempo per rinnovare. Così ti fai male in entrambi i casi, sia se rinnovi che se non rinnovi”.

