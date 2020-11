Mirabelli: “Il Milan deve arrivare tra le prime quattro. Su Donnarumma…”

Ultime Notizie Milan News: le parole di Mirabelli

MILAN NEWS – Massimiliano Mirabelli, ex direttore sportivo del Milan, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di tuttomercatoweb.com. Ecco cosa ha detto: “Ibrahimovic sta facendo cose straordinarie. Ma ad avere la meglio è il lavoro di squadra. Non si sa dove potrà arrivare. Ma Elliott in questi anni ha investito tanto, il Milan deve arrivare almeno tra le prime quattro”.

Sui rinnovi di Donnarumma e Calhanoglu: “Mi auguro che possano rinnovare entrambi. Mi sembra strano come possano due giocatori così importanti arrivare a pochi mesi dalla scadenza. Sono calciatori fondamentali. A volte i rinnovi anticipati sono operazioni importanti per creare patrimonio interno. Al Milan trovai tanti casi spinosi, ma per fortuna tutti risolti. Più difficile questo rinnovo di Donnarumma o il mio? Le difficoltà sono simili. Questo Milan però aveva tre anni di tempo per rinnovare. Così ti fai male in entrambi i casi, sia se rinnovi che se non rinnovi”.

Su Calhanoglu: “Rinnovare è importante. Calhanoglu ha dimostrato grandissimo valore, bisogna cercare di tenerlo a tutti i costi. E a breve ci sarà anche Kessie da rinnovare, magari non arrivando agli ultimi due mesi”.

Sullo scudetto: “Scudetto? Punto su Inter, Milan, Napoli e Atalanta”

