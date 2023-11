Milan-BVB, infortunio Thiaw: il difensore va via in stampelle (VIDEO)

Nel match contro il Borussia Dortmund, il difensore del Milan, Malick Thiaw, è dovuto uscire per infortunio: la sua condizione

Oltre al risultato negativo il Milan deve fare i conti, nuovamente, con un nuovo infortunio. Durante il match di Champions League contro il Borussia Dortmund , Malick Thiaw è dovuto uscire anzitempo dal campo a causa di un problema muscolare. L'ennesimo della stagione rossonera, che mette in enorme difficoltà il tecnico Stefano Pioli .

Come mostrato dalle immagini di Sportitalia, infatti, Malick Thiaw è uscito in stampatelle da San Siro, mostrando anche alcune smorfie di dolore. Non si sa ancora l'entità dell'infortunio e solo nei prossimi giorni scopriremo maggiori informazioni sullo stato del difensore rossonero.