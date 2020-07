Milan-Bologna: presenza numero 250 in Serie A per Bonaventura

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – In occasione di Milan-Bologna, gara vinta per 5-1 dai rossoneri di Stefano Pioli ieri sera a ‘San Siro‘, il centrocampista Giacomo ‘Jack’ Bonaventura ha raggiunto un importante traguardo.

Bonaventura, infatti, ha raggiunto le 250 presenze in Serie A tra Atalanta e Milan. Nello specifico, il numero 5 rossonero, che lascerà il club di Via Aldo Rossi da svincolato al termine di questa stagione, ne ha totalizzate 99 con gli orobici tra il 4 maggio 2008, giorno del suo debutto nella massima serie in Atalanta-Livorno 3-2 e il 31 agosto 2014, giorno di Atalanta-Verona 0-0, ultima presenza prima di trasferirsi a Milano.

Con il Diavolo, quindi, Jack Bonaventura ha totalizzato, finora, 151 presenze: la prima fu il 14 settembre 2014, al ‘Tardini‘, Parma-Milan 4-5, nella quale andò anche subito in gol e l’ultima, fin qui, è stata proprio quella di ieri contro i felsinei di Sinisa Mihajlovic. In 250 partite disputate in Serie A, Bonaventura ha segnato 44 gol. RECORD IMPORTANTE ANCHE PER ALEXIS SAELEMAEKERS >>>