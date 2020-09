Milan-Bologna, le cinque curiosità statistiche su Tonali

MILAN-BOLOGNA ULTIME NEWS – Stasera, alle ore 20:45, si disputerà a San Siro la sfida Milan-Bologna, gara valida per la 1^ giornata della Serie A 2020-2021. E Sandro Tonali, neo acquisto rossonero, potrà rivelarsi un protagonista del match a gara in corso.

Leggiamo, quindi, dal ‘match program‘ ufficiale rossonero per Milan-Bologna di stasera, le cinque curiosità statistiche più interessanti su Tonali, acquistato dal club di Via Aldo Rossi in prestito oneroso con diritto di riscatto (più bonus) dal Brescia di Massimo Cellino.

1 – Tonali è il più giovane giocatore dei Top 5 campionati europei nella stagione 2019-2020 ad aver fornito più di 5 assist (sono stati 7);

2 – Tonali è il più giovane giocatore ad essere partito titolare in almeno 25 partite dei cinque principali campionati europei nella precedente stagione;

3 – Tonali è stato il quarto giocatore della Serie A 2019-2020 per palloni recuperati (226), dietro ad Ismaël Bennacer, Marco Faraoni e Miguel Veloso;

4 – Tonali è il giocatore del Brescia che ha fornito più assist (7) e creato più occasioni per i compagni (68) nella Serie A 2019-2020;

5 – Tonali ha indossato per la prima volta la maglia rossonera con il numero 8 in una gara ufficiale il 17 settembre scorso, subentrando nei minuti finali di Shamrock Rovers-Milan 0-2, secondo turno preliminare di Europa League.

GIOCHERÀ TONALI STASERA? QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DI MILAN-BOLOGNA >>>