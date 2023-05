Milan, il bilancio del primo semestre è in attivo: quasi 10 milioni di utili

Il bilancio del primo semestre del Milan, che va dal 1° luglio al 31 dicembre 2022, è in attivo di circa 10 milioni di utili

In casa Milan, almeno sul fronte economico, arrivano buone notizie. Secondo quanto riferito da 'Calcio&Finanza', infatti, il Diavolo ha registrato un bilancio in attivo nel primo semestre stagionale, ossia dal 1° luglio al 31 dicembre 2022. Il club rossonero, a tale data, ha fatto registrare un utile di circa 10 milioni di euro, più precisamente 9.8 milioni che, se confrontati con la perdita di oltre 12 milioni dell'anno precedente, sono un ottimo salto in avanti.