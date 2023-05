Calciomercato Milan – Dalla Francia sono sicuri: “10 milioni, c’è già l’offerta”

Si tratta di un calciatore classe 2000 e secondo i colleghi di francesi Paolo Maldini avrebbe già avuto modo di parlare con lo stesso Mikautadze. In questo momento è il capocannoniere della Ligue 2 grazie alle 23 reti segnate in 35 presenze. Numeri decisamente ottimi nonostante si tratti di un campionato di non primissimo livello. Sulle sue tracce, però, non ci sono solo i rossoneri: anche il Burnley, club neopromosso in Premier League, segue con interesse il nazionale georgiano. Vedremo, dunque, se sarà Mikautadze o meno il nuovo bomber del Milan di Stefano Pioli. Milan, nuova pretendente per Origi >>>