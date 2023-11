Milan, il bilancio dei rossoneri alla terza pausa stagionale

(fonte:acmilan.com) - Dallo sprint in partenza al percorso virtuoso fino alla seconda pausa per le nazionali; tra la metà di ottobre e la metà di novembre, però, il cammino rossonero ha subito una brusca frenata, in particolare in campionato. La sconfitta interna contro la Juventus, complice un'ora di gioco in inferiorità numerica, ha scombussolato i piani del Milan, che in Serie A non ha trovato più vittorie: due pari, non troppo diversi tra loro, contro Napoli e Lecce, e un ko contro l'Udinese.