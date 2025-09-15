Milan, Biasin: “La vittoria limita le polemiche, ma il problema del rigore resta”

Come sappiamo, il Milan di Massimiliano Allegri è riuscito a conquistare i 3 punti a San Siro, continuando la striscia positiva iniziata a Lecce in trasferta. Nonostante la vittoria arrivata grazie ad un gol di Luka Modric però, i riflettori sono tutti (ancora) puntati sulla vicenda che vede protagonista Christopher Nkunku in primis, Lucumì, Freuler e gli arbitri Marcenaro e Fabbri (al VAR ieri sera). Tra le tanti voci che si sono espresse a riguardo, spunta anche quella di Fabrizio Biasin, che nel suo account X, ha commentato la brutta scelta della coppia arbitrale di togliere il rigore fischiato al Milan alcuni istanti prima. Ecco, di seguito, le sue parole: