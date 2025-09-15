Come sappiamo, il Milan di Massimiliano Allegri è riuscito a conquistare i 3 punti a San Siro, continuando la striscia positiva iniziata a Lecce in trasferta. Nonostante la vittoria arrivata grazie ad un gol di Luka Modric però, i riflettori sono tutti (ancora) puntati sulla vicenda che vede protagonista Christopher Nkunku in primis, Lucumì, Freuler e gli arbitri Marcenaro e Fabbri (al VAR ieri sera). Tra le tanti voci che si sono espresse a riguardo, spunta anche quella di Fabrizio Biasin, che nel suo account X, ha commentato la brutta scelta della coppia arbitrale di togliere il rigore fischiato al Milan alcuni istanti prima. Ecco, di seguito, le sue parole:
Milan, Biasin: "La vittoria limita le polemiche, ma il problema del rigore resta"
Milan, Biasin: “La vittoria limita le polemiche, ma il problema del rigore resta”
Fabrizio Biasin, che nel suo account X, ha parlato dell'episodio successo ai danni del Milan nella partita contro il Bologna
Biasin critica gli arbitri: "Il protocollo è sbagliato"—
"Il rigore (enorme) non assegnato al Milan certifica due cose:
- Il protocollo è sbagliato
- Troppi arbitri non hanno l’elasticità mentale per capire che il buonsenso deve prevalere sui cavilli (era rigore? Sì. Dallo).
La vittoria del Milan limita le polemiche, ma il problema resta".
