Milan, solo vittorie nella domenica del settore giovanile rossonero!

Sempre alla prima di campionato, gli allievi nazionali Under-16 hanno vinto per 0-3 in trasferta contro il Padova. I marcatori sono stati De Nicola (al 58’), Esposti (al 67’) e Cazzaniga (all’88’).

Gli allievi nazionali Under-17, invece, hanno disputato la loro terza giornata del campionato di categoria. I rossoneri, inclusi nel girone B, hanno sfidato e sconfitto nel derby i cugini nerazzurri. Milan-Inter (U17) si è conclusa per 3-2. Tutti e tre i gol rossoneri sono arrivati nella prima frazione di gara: Avogadro (al 24'), Colombo (34'), Menon (38').

Anche la formazione Primavera ha ritrovato il sorriso. I ragazzi di Giovanni Renna hanno vinto per 0-2 contro il Cagliari nella gara valevole per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Il primo gol è stato di Ossola su rigore. Lo stesso Ossola ha poi servito l'assist per il raddoppio di Castiello.

Da ultimo, bisogna citare il Milan Futuro di Massimo Oddo. L'under-23 rossonera, all'esordio in Serie D, ha vinto in rimonta contro il Pavia, recuperando dallo svantaggio negli ultimi 15 minuti di gara. La vittoria per 1-2 è stata firmata da Branca e Perina.