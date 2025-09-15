Pianeta Milan
Milan, solo vittorie nella domenica del settore giovanile rossonero!

Grande domenica per il settore giovanile del Milan! Dall'under-15 in poi tutte le selezioni giovanili hanno ottenuto vittorie ieri
Redazione PM

Grande giornata ieri, domenica 14 settembre 2025, per il settore giovanile rossonero. Sono scesi in campo l’Under-15, gli allievi nazionali Under-16, gli allievi nazionali Under-17, la formazione Primavera e il Milan Futuro (l’under-23 del club). Di seguito, si riportano tutti i risultati e i marcatori delle partite citate.

Che weekend per il settore giovanile del Milan!

Alla prima giornata di campionato, gli allievi nazionali Under-15 si sono imposti sul Padova in trasferta per 0-2. Hanno deciso la sfida Boniforti (al 34’) e Rossini (al 57’).

Sempre alla prima di campionato, gli allievi nazionali Under-16 hanno vinto per 0-3 in trasferta contro il Padova. I marcatori sono stati De Nicola (al 58’), Esposti (al 67’) e Cazzaniga (all’88’).

Gli allievi nazionali Under-17, invece, hanno disputato la loro terza giornata del campionato di categoria. I rossoneri, inclusi nel girone B, hanno sfidato e sconfitto nel derby i cugini nerazzurri. Milan-Inter (U17) si è conclusa per 3-2. Tutti e tre i gol rossoneri sono arrivati nella prima frazione di gara: Avogadro (al 24'), Colombo (34'), Menon (38').

Anche la formazione Primavera ha ritrovato il sorriso. I ragazzi di Giovanni Renna hanno vinto per 0-2 contro il Cagliari nella gara valevole per la quarta giornata del campionato Primavera 1. Il primo gol è stato di Ossola su rigore. Lo stesso Ossola ha poi servito l'assist per il raddoppio di Castiello.

Da ultimo, bisogna citare il Milan Futuro di Massimo Oddo. L'under-23 rossonera, all'esordio in Serie D, ha vinto in rimonta contro il Pavia, recuperando dallo svantaggio negli ultimi 15 minuti di gara. La vittoria per 1-2 è stata firmata da Branca e Perina.

