Maignan, futuro in bilico. Tra Modric da record, il caso Nkunku e alcuni infortuni

Oggi, lunedì 15 settembre 2025, molti siti online e vari quotidiani, sia sportivi che non, hanno parlanto ampiamente del Milan, reduce dalla vittoria contro il Bologna a San Siro grazie ad un gol di Luka Modric. Oltre ai complimenti, non sono mancate le critiche dovute all'arbitraggio 'scandaloso' riservato ai ragazzi di Allegri. Dunque, ecco le principali notizie pubblicate su 'PianetaMilan' nella giornata di oggi. PROSSIMA SCHEDA >>>