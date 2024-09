Ismaël Bennacer , centrocampista del Milan , come noto, nei giorni scorsi ha rimediato un serio infortunio nel corso di un allenamento con la sua Nazionale, l' Algeria e in seguito al quale dovrà stare fuori a lungo. Ecco il risultato degli esami svolti dal Milan.

Milan, Bennacer: lesione severa al polpaccio destro

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, gli esami a cui è stato sottoposto oggi Bennacer hanno confermato una lesione severa del muscolo gemello mediale del polpaccio destro. Fra una settimana verrà effettuata una rivalutazione specialistica al fine di definire il trattamento migliore per il pieno recupero funzionale. Brutte notizie per Fonseca che potrebbe fare a meno di Bennacer per molto tempo.