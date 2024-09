Possibile che abbia già terminato il suo 2024

In prima battuta, ha commentato il quotidiano romano, per Bennacer si è parlato di una lesione di terzo grado al polpaccio, ma oggi capiremo tutto con certezza. È possibile che il 2024 del numero 4 rossonero sia già interamente compromesso. Già la scorsa stagione, come si ricorderà, Bennacer - reduce da infortunio al ginocchio - saltò i primi mesi, tornando in campo solo a novembre. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Interesse per gli svincolati? C’è anche un ex Inter >>>