Milan, Bennacer torna a Milanello: le news sugli infortunati

Come riportato da pazzidifanta.com, né Loftus-Cheek né Sportiello hanno preso parte all'allenamento di oggi, per due problemi fisici accusati nel match di ieri tra Milan e Sassuolo. Il centrocampista ha rimediato una contusione al polpaccio, mentre il portiere è alle prese con un'infiammazione al ginocchio. Maignan e Theo Hernandez, assenti in Coppa Italia, hanno svolto l'allenamento in gruppo. Rientrato a Milanello anche Ismael Bennacer che continua a recuperare dopo il lungo stop.