Milan, bella vittoria contro il Crotone: tanti promossi, ora l’Europa League

Milan, Avanti tutta!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stefano Pioli ordina, la sua squadra lo segue. L’allenatore del Milan aveva imposto un diktat: partire bene in questa stagione per evitare di rincorrere la concorrenza da posizioni di classifica tutt’altro che privilegiate. Tutto sta andando nel migliore dei modi, con un Milan che vince e convince. Due vittorie in Europa League e due in campionato: la squadra che aveva impressionato nel post-lockdown continua a fare il suo dovere. Automatismi, intensità e qualità: tre caratteristiche che stanno emergendo con forza fin dall’inizio.

Bene Brahim Diaz e Tonali

Nonostante le tantissime assenze, il Milan continua a galoppare. A quella pesante di Zlatan Ibrahimovic si è aggiunto anche l’infortunio di Ante Rebic, che ha patito una lussazione alla spalla che non dovrebbe essere eccessivamente grave. Il Diavolo ha però accolto anche il gradito ritorno di Rafael Leao dopo i problemi dovuti al Covid nelle scorse settimane. Pioli ha scoperto anche Sandro Tonali e Brahim Diaz, lanciati dal primo minuto per far rifiatare Ismael Bennacer e Samu Castillejo. Entrambi i calciatori si sono destreggiati bene in campo, con lo spagnolo che ha chiuso la partita grazie al gol del 2-0.

Testa all playoff di Europa League

In questo calendario pazzo in cui si gioca ogni tre giorni, non c’è tempo per adagiarsi sugli allori. Bisogna dimenticare subito il passato e gettarsi a capofitto verso il futuro. Un futuro che si chiama Rio Ave, avversario del Milan nel playoff di Europa League, che rappresenta l’ultimo step per accedere ai gironi della competizione europea. Un traguardo importantissimo per il Diavolo, che ha la necessità di ritornare a calcare il palcoscenico europeo. L’ambizione si chiama Champions League, ma questo sarebbe già un primo passo importante.

