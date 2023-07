Milan beffato? Altro che! Il Diavolo è l’unico club che investe sul mercato

Il Milan, nonostante le continue voci sulle beffe subite per mano degli altri club, è l'unico che investe in questo mercato

In queste prime settimane di calciomercato estivo, il Milan spesso è stato additato in quanto si faceva beffare all'ultimo da altri club nella corsa ai suoi obiettivi. Marcus Thuram, Davide Frattesi i principali nomi che venivano portati ad esempio per queste critiche. E invece la dirigenza rossonera, composta da Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Antonio D'Ottavio e Lorenzo Cantamessa, ha fin qui fatto un lavoro più che egregio. Dimostrandosi come una delle poche società, se non l'unica, ad aver investito davvero sul mercato.