Milan, spavento per Bakayoko: incidente stradale per il centrocampista

Nella giornata di oggi, 8 giugno, un giocatore del Milan , Tiemoué Bakayoko , è rimasto vittima di un incidente stradale a Milano. Come riferito da 'gazzetta.it', infatti, il centrocampista del Diavolo si trovava a bordo della sua Lamborghini Urus gialla questa mattina, quando si è scontrato con una Volvo .

L'episodio è avvenuto in piazzale Piola e ha creato solo un brutto spavento per Tiemoué Bakayoko, che ne è comunque uscito illeso. Il video dell'incidente è divenuto presto virale sui social e mostra diversi tifosi circondare l'auto del centrocampista rossonero per sincerarsi delle sue condizioni. LEGGI ANCHE: Milan, ecco qual è l'ingaggio di Pulisic al Chelsea >>>