Stipendio Pulisic, quanto guadagna oggi al Chelsea: l’ingaggio

L'ostacolo principale per il Milan potrebbe essere l'ingaggio che al momento Pulisic percepisce al Chelsea . Secondo quanto raccolto da Spotrac, lo statunitense guadagna 7,8 milioni di sterline annui che sarebbero all'incirca 9 milioni di euro . Una cifra che potrebbe essere altissima per il budget stipendi fissato dal Milan in queste stagioni .

Un aspetto che non va sottovalutato con Pulisic che potrebbe essere un colpo importante per il Milan del futuro. Lo statunitense potrebbe essere tesserato come comunicatario (in quanto in possesso del passaporto croato) e potrebbe essere un jolly offensivo importante per Stefano Pioli. Pulisic infatti può giocare in qualsiasi ruolo dietro la punta il che sarebbe perfetto per un Milan che dovrà rinforzarsi sia tra i titolari, sia tra le seconde linee. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ecco dati e skills dell'obiettivo Sarr >>>