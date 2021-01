Milan-Atalanta, Mandzukic in gol? Sarebbe il sesto croato della storia

Milan-Atalanta, Mandzukic in gol? Ecco tutti i croati

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca sempre meno al match tra Milan e Atalanta, valido per la 19^ giornata di Serie A. Una sfida che potrebbe vedere l'esordio in maglia rossonera di Mario Mandzukic, inserito nella lista dei convocati da Stefano Pioli. In caso di gol, l'ex Juventus sarebbe il sesto croato an andare a segno nella storia del Diavolo. In precedenza ci sono riusciti Ante Rebic, Dario Simic, Mario Pasalic, Nikola Kalinic e Zvonimir Boban.